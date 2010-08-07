По случаю юбилея Черновцы переименовали и перекрыли центр города (ФОТО)

Сегодня в Черновцах проходят торжества по случаю 70-летия области, на которые съехались представители высших украинских властей, в том числе премьер-министр Николай Азаров. Готовясь к визиту первых лиц государства, на объездной дороге Черновцов, которую, как планировались, должен был открыть лично Виктор Янукович, установили дорожный знак, в котором латиницей указано название Черновцов, причем сделано это с ошибкой - CHERNIVIVTSI. Кроме того, по случаю приезда премьер-министра Около 50 работников ГАИ частично перекрыли центральные улицы Черновцов - Главную и Университетскую. Милиционеры тщательным образом проверяют всех - от журналистов, до высокопоставленных чиновников области. Как отмечают очевидцы, за 5 последних лет такой усиленной охраны в городе не было, пишетGazeta.ua Фото ZAXID.NET