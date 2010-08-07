В Москве загрязнение воздуха превышает норму в 7 раз

Экологическая обстановка в Москве продолжает ухудшаться, уровень загрязнения воздуха характеризуется как «очень высокий». Об этом сообщили в «Мосэкомониторинге», пишет ИТАР-ТАСС. «В городе отмечается тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха. Максимальные концентрации по угарному газу превышают норму в 6,6 раз, по взвешенным частицам - более чем в 3,2 раза, по диоксиду азота – до 4,5 раз», - сказал специалист учреждения. «Интенсивность повышения концентраций вредных веществ в воздухе наблюдалась, преимущественно, до 14:00 мск, с 15:00 мск до 18:00 мск будет кратковременная стабилизация обстановки», - добавили в «Мосэкомониторинге».