Епископ Евстратий: Встреча Патриарха Кирилла с представителями УПЦ КП зависит от него самого

«Визит, бесспорно, необычный. Подобного визита по программе пребывания и по общественному резонансу не было уже давно. В последний раз Московский Патриарх приезжал в Украину с таким размахом в 1990 году. Он настолько запомнился Патриарху Алексию, что после этого он до 2008 года в Киев приезжать не хотел. Возможно, и не планировали, но так случилось, что его визит совпал с проведением съезда Народного Руха, и весь этот съезд Народного Руха пошел его встречать. Это ему запомнилось, наверное, на все время его последующего патриаршества».В послании Святейшего Патриарха Филарета, которое будет провозглашено завтра, в день крещения Киевской Руси-Украины, «говорится о том, что мы хотим, чтобы Патриарх Кирилл во время своего визита не только смотрел на Украину, но и увидел ее. Перед своим визитом, давая интервью, он сказал, что в Украине никто не хочет церковной автокефалии, что это желание только некоторых политиков и журналистов. Чтобы у Патриарха Кирилла не создалось такое впечатление, мы хотели бы, чтобы он увидел реальную ситуацию в Украине – что люди хотят, чтобы в Украине была Единая поместная православная церковь, что это не желание нескольких политиков, что это не воля Президента или воля Патриарха Филарета или еще какого-то человека».«Патриарх Кирилл, как нам известно, человек, стремящийся самостоятельно принимать решения. В этом плане мы надеемся, что визит в Украину будет для него информативным, что он сможет своими глазами увидеть, - не только посмотреть, но и увидеть, не только слушать, но и услышать, - что на самом деле происходит в Украине».«Это вопрос не политический, это вопрос намного шире, потому что для единого народа, для единого государства нормально и правильно иметь Единую поместную независимую православную церковь. Сама Россия такую церковь провозгласила в 1448 году, и с тех пор она является и поместной, и автокефальной».«Патриарх Кирилл говорит, что нельзя разрывать духовное единство Украины, России и Беларуси. Никто не говорит о разрыве духовного единства, потому что духовное единство – это единство в молитве, это единство в вероучении, это единство в исповедовании Христова учения, это единство в понимании Евангелия, и оно духовно. А пока, за действиями Патриарха Кирилла, равно как и его предшественника, видно не только духовное единство, но и единство административное, то есть единство руководства. Патриарх Кирилл под видом духовного единства стремится сохранить власть Московского Патриархата над Украиной».«Патриарх Кирилл в своем последнем интервью говорил о том, что в Украине есть поместная православная церковь, – это УПЦ Московского Патриархата. Тут просматривается спекуляция на неоднозначности термина «поместная церковь».С богословской точки зрения есть два значения этого термина. Одно – наиболее используемое и традиционное. Это синоним значению «автокефальная церковь», то есть административно независимая, имеющая своего предстоятеля, руководителя, который не подчиняется никому, кроме собора епископов этой церкви. А второе значение, менее распространенное, – это значение поместной церкви как местной церкви. В этом значении церковь в каждой области поместная. Где есть епископ, где есть епархия, там есть и такая поместная церковь. Но у нее нет никаких прав административной независимости. Поэтому слова Патриарха Кирилла о том, что УПЦ МП является поместной церковью, – не более чем спекуляция на двусмысленности этих терминов».«Мы говорим об автокефальной церкви, независимой административно от Московского Патриархата, но сохраняющей единство в вероучении, в богослужении и всем остальном со всеми православными церквами. Так же, как Московский Патриархат административно независим от Болгарской, Грузинской или Константинопольской церкви, но сохраняет ту же веру и так же совершает богослужения».«На прошлой неделе я провозглашал обращение Святейшего Патриарха Филарета в связи с визитом Московского Патриарха Кирилла в Украину, в котором были даны достаточно жесткие оценки его политической позиции – что он едет в Украину для того, чтобы пропагандировать интеграцию Украины в Россию. Как мы можем видеть уже по последним интервью, по первым произнесенным им в Украине словам, наше обращение достигло своей цели. Патриарх Кирилл отказался от политической риторики, звучавшей еще месяц или два назад». «Мы будем очень рады, если и в дальнейшем визит Патриарха Кирилла будет удерживаться именно в этих духовных рамках».«Позиция, которую занимал Московский Патриархат по отношению к Украинской церкви и ее независимости в течение последних почти 20 лет, неконструктивна. Говорить – «покайтесь все и покоритесь Москве» - это не конструктивно. Этого не будет. Украинская церковь имеет право на свою независимость».«Мы не говорим ни о борьбе или уничтожении Московского Патриархата, ни о том, что питаем к нему какую-то ненависть или враждебность. Вовсе нет. Наше стремление – чтобы Украинская церковь с Русской были братскими церквами, как это принято у всех православных церквей, но не было бы руководства Украинской церковью из Москвы. Это не нормально в нынешних исторических условиях».«Нужно менять риторику, нужно менять способ деяния, нужно Украинскую церковь отпускать из-под своей власти».«Киевский Патриархат не распадется даже тогда, когда Патриарх Филарет, как и все люди, отойдет в мир иной. Киевский Патриархат есть и будет существовать, потому что это поместная церковь, не церковь одного лица или политический проект».«Как человек мудрый, как человек опытный, Патриарх Кирилл способен на то, чтобы увидеть эту реальность, и мы надеемся, что Господь даст ему силы осознать, что Украинскую церковь лучше отпустить и иметь дружественную, братскую, хоть и независимую и самостоятельную Украинскую поместную православную церковь». «Мы будем молиться за Патриарха Кирилла, чтобы Господь вразумил его, открыл ему глаза и сердце и чтобы это болезненное разделение в конце концов прекратилось. Прекратилось не из-за подчинения Украинской церкви Москве, а благодаря объединению православных в Украине в Единую поместную православную церковь».«На данном этапе наше самое большое желание – начать диалог. Мы понимаем, что есть много сложностей, много проблем и споров, но самое главное, чтобы мы общались не на пресс-конференциях, не с помощью телевизионных новостей или на страницах газет, как это происходит сейчас, а чтобы мы сели за один стол, лицом к лицу, высказали все свои пожелания, предложения и таким образом путем диалога, путем понимания нашли выход из сложной ситуации, сложившейся в Украинской церкви в настоящий момент».«Мы открыты для диалога с условием, что эта встреча будет конструктивной и нам не станут в очередной раз говорить, что «вы, проклятые раскольники, должны на коленях к нам прийти и покаяться», а что-то более соответствующее нынешней ситуации, более конструктивное. Нам не нужно долго собираться. Мы о таких контактах говорим давно и наше мнение не меняется».«Когда Патриарх Кирилл сказал, что он не планирует проводить никакие встречи, кроме запланированных программой визита, то тут есть вещи, которые могут быть быстро изменены: могут быть внесены изменения в программу визита. Это зависит только от него самого, потому что это не Конституция, которую изменить очень сложно. И второе – то, что Патриарх Кирилл «не планирует», - это значит, что сегодня не планирует, а к вечеру, возможно, и запланирует. Двери не закрыты и не открыты. Он оставляет возможность для диалога».«Разделение, которое произошло в Украине, в значительной степени было организовано из Москвы в 1991-92 годах. Хочу напомнить, что 1-3 ноября 1991 года в Киево-Печерской лавре состоялся собор Украинской православной церкви, где все делегаты собора, включая архиереев, которые сейчас в Московском Патриархате, выступили за автокефалию Украинской церкви. Тогда в церкви было единомыслие. Но некие силы в России решили, что нельзя терять власть Московского Патриархата над Украиной, поэтому началось возмущение внутри Украинской церкви».«В руках Патриарха Кирилла сейчас преодолеть это противостояние, потому что оно было вызвано именно действиями Москвы. Если бы не было тогда разжигания этой вражды внутри Украинской церкви, церковь сегодня была бы единой».«В конце концов, не Патриарх Филарет поехал в Москву и там его встречают пикетами, а Московский Патриарх приехал сюда. И пикетирует не его церковь – пикетируют его политические и общественные организации, которые выражают свое отношение к нему как к деятелю, который представляет нынешнюю российскую политику».«Вместе с тем, мы призывали и еще раз призываем всех быть сдержанными и не поддаваться на провокации».«Что меня лично поразило в начале этого визита – чрезвычайно большое количество охраны вокруг Патриарха. Даже вокруг государственных деятелей мы вряд ли увидим столько охраны. Даже в прошлом году, когда проходил визит Вселенского Патриарха и других глав церквей, охрана стояла где-то в стороне.Теперь же можно было видеть, как Патриарх Кирилл находился в плотном кольце мужчин в цивильном крепкого телосложения, которые буквально отталкивали всех, кто хотел получить благословение Патриарха.Ни у одного главы православной церкви в мире, кроме Патриарха Кирилла, нет государственной охраны. Можно в известной мере объяснить то, что его нужно охранять именно в Украине, потому что здесь против него будут протестовать, но мы знаем, что эту охрану не снимают и в Москве. Даже на богослужениях в храме рядом с ним стоит эта охрана. Возникает вопрос: кого боится Патриарх Кирилл?Это тоже некий досадный признак того, какое место Русская церковь занимает в нынешней Российской Федерации. С одной стороны, это указывает на тесную связь между государством и церковью в России. С другой стороны, мне кажется, что это определенный метод контроля над Патриархом. Потому что Патриарх, который круглосуточно охраняется, находится под круглосуточным контролем.Поэтому состояние, в котором находится Патриарх Кирилл, – это своеобразная золотая клетка в нынешней Российской Федерации».