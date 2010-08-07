Украинцам придется помучиться еще не менее недели

До середины августа погода в Украине радикально не измениться. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил председатель Государственной гидрометеорологической службы МЧС и постоянный представитель Украины во Всемирной метеорологической организации Вячеслав Липинский. «На западе ожидаем «пятнистые» дожди (то есть одно село может залить, а в соседнем — ни капли). В Карпатах возможны ливни, град, шквалистое усиление ветра. Восточнее Житомирской, Винницкой областей сохранится жаркая погода», - отметил он. По словам Липинского, изменений следует ждать после 15-17 августа, когда Температура воздуха может снизиться на 5-10 градусов. «Подойдет атмосферный фронт из Европы. Такое изменение воздушной массы обычно не проходит спокойно. Возможно шквалистое усиление ветра. Хотя нам и хочется, чтобы подул ветерок, поскольку духота стоит, однако в условиях пожароопасности он может представлять серьезную угрозу», - сообщил эксперт.