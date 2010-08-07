Украинцам придется менять уклад жизни - эксперт

В будущем температурные показатели в Украине будут повышаться, после чего может настать период определенной стабилизации на достигнутом повышенном уровне. Что будет дальше, предположить пока сложно. Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал председатель Государственной гидрометеорологической службы МЧС и постоянный представитель Украины во Всемирной метеорологической организации Вячеслав Липинский «После завершения нескольких научно-исследовательских климатических тем, которые разрабатываются в Украинском научно-исследовательском гидрометеорологическом институте, об этом можно будет говорить более конкретно», - заявил он. При этом Липинский отметил, что «бороться с циклонами нереально. «Тучи разводить руками», то есть воздушные массы, никто из смертных не способен, следовательно, нужно адаптироваться». Говоря об адаптации, эксперт сказал, что необходимо проводить изменения в методах ведения хозяйства, планировании и развитии экономики. «Нужно позаботиться о развитии технологий. В частности, крайне необходимы мероприятия, направленные на уменьшение выбросов парниковых газов и на предотвращение загрязнения окружающей среды в целом. Чрезвычайно важно энергосбережение. Меньше сжигаем — меньше выбрасываем — меньше добываем — меньше ран наносим природе шахтами, хвостохранилищами, свалками. Сколько у нас расходуется воды на душу населения — и сколько энергии идет на ее подогрев!.. И сколько этой энергии теряется, в частности, при ее транспортировке. На территориях, которым угрожает наступление моря, необходимо позаботиться об эффективных защитных сооружениях. Возможно, требует определенных изменений уклад жизни. Изменятся и традиции отдыха, география туризма, ведь сегодня уже нет смысла ехать в жаркие страны. Тропики сами приближаются к нам», - заявил Липинский.