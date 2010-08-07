Завтра в Украине никаких погодных изменений не предвидится

8 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +36...+38 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, дождь, местами сильный, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах днем дождь, местами сильный, температура ночью +13...+18 градусов, днем +22...+27 градусов. В Моршине дождь, местами сильный, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце дождь, местами сильный, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. В Сваляве дождь, местами сильный, температура ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, в Житомирской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами до +40...+42 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях местами +40...+42 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов, местами +40...+42 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами +40...+42 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +22...+24 градуса, днем +36...+38 градусов. 7 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+29 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.