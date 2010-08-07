Власти Москвы готовят эвакуацию детей из задымленных летних лагерей

Московские власти готовы эвакуировать детей, отдыхающих в попавших в зону сильного задымления подмосковных лагерях, и передать их родителям, сказал первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает «Газета.ru». «Наши службы сейчас отправлены в подмосковные лагеря, где отдыхают столичные дети. Если эти районы очень задымлены, мы перевезем детей в специально оборудованных кондиционерами автобусах и передадим их родителям»,- сказал Бирюков. Он также отметил, что сейчас введен запрет на разведение в лесопарковых зонах города костров, грузовому транспорту ограничен въезд в Москву. «Сегодня подписано постановление об ограничении въезда без надобности грузового транспорта на улицы города»,- отметил первый заммэра. Он также сказал, что подобная ситуация сохранится в Москве до 10 августа, но «это не значит, что в городе катастрофа». Бирюков сказал, что из-за смога в развлекательных парках Москвы на время приостановлена работа всех аттракционов и колеса обозрения. «Мы остановили работу всех развлекательных учреждений, аттракционов, колеса обозрения, связанную с автоматикой. Эти решения временны и они продиктованы жизнью»,- сказал Бирюков. Он уточнил, что все решения пока носят рекомендательный характер, и власти надеются на понимание москвичей.