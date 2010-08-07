В индийском порту произошла крупная авария

Около 09.45 местного времени в индийском порту Мумбай произошла крупная авария, столкновение двух большегрузных судов. При заходе на швартовку к причалу в порту Джавахарлал Неру балкер Khalijia 3 столкнулся с контейнеровозом MSC Chitra, что делал контейнеровоз на момент столкновения, неизвестно. Об этом сообщает «Морской бюллетень», передает «Lenta.ru». Оба судна получили пробоины и сильный крен. В районе столкновения произошел разлив топлива, хотя власти порта заявили, что утечка незначительная. К вечеру положение судов стабилизировалось, угрозы затопления нет. Власти порта обвиняют в столкновении капитанов обоих судов, ведется следствие. Движению в порту аварийные суда не мешают. Балкер Khalijia 3 – дедвейт 45798 тонн, постройки 1985, флаг С-Винсент, оператор Gulf Maritime Shipbrokers & Consultants Co. WLL Кувейт. Контейнеровоз MSC Chitra – дедвейт 38352 тонны, постройки 1980, флаг Панама, оператор Mediterranean Shipping Company Швейцария.