Из-за угрозы пожаров в Украине круглосуточно будет дежурить оперативная группа

В связи с чрезвычайной ситуацией из-за жары в Украине круглосуточно будет дежурить оперативная группа Генштаба и Объединенного оперативного командования Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает «Газета.ru». Как сообщил начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Григорий Педченко, группа создана для отслеживания обстановки, вызванной сложными погодными условиями, предотвращения возможных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на взрывоопасных объектах ВСУ и усиления контроля за состоянием противопожарной безопасности в местах хранения боеприпасов и взрывоопасных веществ. Контроль деятельности дежурных смен оперативной группы осуществляет заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил енерал-лейтенант Игорь Романенко. Офицеры оперативной группы тесно взаимодействуют с оперативным штабом по координации деятельности центральных и региональных органов государственной власти в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, развернутом при Кабинете министров. Между тем, военнослужащие соединений и военных частей ВСУ продолжают принимать участие в тушении пожаров, которые возникли на территории государства. Так, по состоянию на 7 августа высокая степень пожарной опасности зафиксирована в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. Продолжается тушение пожара на территории государственного предприятия Министерства обороны "Новомосковский военный лесхоз". Вместе с работниками Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций к ликвидации этого лесного пожара привлечено более 600 военнослужащих и 26 единиц техники от военных частей 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Еще 200 военнослужащих с состава 25-й отдельной воздушнодесантной бригады 6-го армейского корпуса находятся в оперативном резерве для немедленного реагирования на ситуацию. Также от МЧС для выполнения задач было выделено три пожарных вертолета Ми-8 и самолет Ан-32г. В свою очередь, МЧС сообщает, что по распоряжению первого вице-премьера Андрея Клюева из внутренних войск МВД во временное подчинение МЧС переданы два вертолета МИ-8. В данное время они поставлены на боевое дежурство для мониторинга ситуации во время пожароопасного периода в Херсонской области и г. Симферополь.