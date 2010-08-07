На Тернопольщине задержали преподавателей, замешанных в торговли людьми?

В Тернопольской области разоблачен международный канал торговли людьми с целью их трудовой эксплуатации, в преступную группу входили преподаватели одного из вузов, передает «Газета.ru». Как сообщает департамент связей с общественностью МВД, канал торговли людьми работники отдела борьбы с международными оргпреступными группами УБОП УМВД в Тернопольской области разоблачили во время оперативно-розыскных мероприятий. В состав преступной группы входило 6 человек. Участники преступной группы, преподаватели одного из местных высших учебных заведений, наладили международные контакты с иностранцем с целью вербовки студентов для заработков за границей. Как выяснили правоохранители, весной этого года организатор вместе с другими участниками преступной группы и знакомым иностранцем «приглашали» молодых людей, под предлогом платного прохождения обучения и практики (она должна была проходить в виде учебных тренингов и лекций с ведущими специалистами), выехать за границу в период с 12 июня по 5 сентября этого года. Организатор группы, угрожая, что не засчитает прохождение практики и не переведет на следующий курс, добился согласия студентов. После этого злоумышленник заказал в консульстве бесплатные туристические визы, за которые сказал студентам заплатить ему по 140 евро за каждую. Преследуя корыстные мотивы, посредством обмана, участники преступной группы вывезли 46 студентов за границу. Там передали студентов и их загранпаспорта иностранцу, который в дальнейшем принудил их работать разнорабочими не по специализации - на черновых и вредных для здоровья роботах в отелях и других учреждениях общественного питания. Деньги за выполненную студентами работу легализировались через многочисленные туристические фирмы и переводились в денежную наличность, а в дальнейшем распределялись между участниками преступной группы. По факту торговли людьми возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 «Торговля людьми или другое незаконное сделка относительно передачи человека» Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники УБОП УМВД Украины в Тернопольской области устанавливают всех участников указанной преступной группы и документируют другие факты преступной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.