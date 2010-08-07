За нарушения при строительстве школы в Севастополе завели дело

По факту приписок при строительстве украинской школы-коллегиума в Севастополе возбуждено уголовное дело, передает «Lenta.ru». Об этом заявил заместитель главы севастопольской госадминистрации Николай Карпеев, сообщает ТСН. По его данным, сумма причиненного ущерба превышает 5 млн. грн. «Буквально на этой неделе мы проводили инвентаризацию по объему выполненных работ и столкнулись с тем, что, как только комиссия поехала, сразу же сгорел вагончик, в котором якобы хранилась строительная документация, которая подтверждает объемы выполненных работ», - сказал Карпеев. «Сегодня делается все, чтобы скрыть следы преступления - приписок и незаконного изъятия денег», - заявил он. Стоимость строительства школы-коллегиума оценивается в 62 млн. грн. В 2008-2009 годах на него из госбюджета было выделено 29 млн. грн. Только в этом году до смены руководства Севастопольской горгосадминистрации в апреле управление капитального строительства уже потратило 20 млн. грн. Прошлый глава Севастопольской ГГА, теперь представитель президента в Крыму, Сергей Куницин публично обещал сдать объект до 1-го сентября 2010 года. В свою очередь, нынешний глава Севастопольской горгосадминистрации Валерий Саратов заявлял о недостаточном финансировании в текущем году строительства украинской школы-коллегиума в Севастополе. Вместо 21 млн. грн. Министерство финансов выделило всего 4,6 млн. грн., соответственно школу, скорее всего, не удастся сдать и в следующем году.