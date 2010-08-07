Для отдыха от смога в Москве открываются 123 центра соцобслуживания

Жители Москвы могут отдохнуть от дыма и гари с подмосковных пожаров в 123 центрах социального обслуживания населения, которые откроются с 09.00 в воскресенье, сообщил глава департамента социальной защиты населения столицы Владимир Петросян, передает «Газета.ru». «В воскресенье откроются 123 центра социального обслуживания населения по всему городу. Обычно по выходным они не работают, но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы приняли решение об их открытии в воскресенье. Центры будут работать с 09.00 до 20.00», - сказал Петросян. Он отметил, что в этих центрах москвичи смогут передохнуть от дыма и гари. «В некоторых квартирах москвичей условия хуже, чем в наших центрах соцобслуживания, так как там есть кондиционеры и большие помещения», - сказал Петросян.