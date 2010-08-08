В Японии пропали 75 столетних пенсионеров

Минздрав Японии сообщил, что не имеет информации о 75 пенсионерах возрастом старше 100. При это 13 из пропавших являются иностранцами, передает Newsru.com. Таковы результаты проверки, которую японский минздрав запустил в начале недели. Поводом для ревизии стали факты бесследного исчезновения пожилых людей, на банковские счета которых продолжают поступать выплаты. В 75 случаях выяснилось, что люди не проживают по месту регистрации, а родственники утверждают, что потеряли с ними контакт, хотя и используют поступившие на счета пенсионеров денежные средства. В японском минздраве полагают, что многие из пропавших пожилых людей давно умерли, но родственники намеренно не зарегистрировали их смерть в соответствующих органах. Результаты ревизии уже спровоцировали в Японии дискуссию о необходимости пересмотра действующего в стране закона о защите частной информации, согласно которому японцы не обязаны сообщать властям адреса своего фактического проживания. Именно этот закон в настоящее время осложняет минздраву проверку лиц старше 100 лет, которых в Японии, по официальной статистике, более 30 тысяч.