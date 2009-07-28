Абсурды переименований

Помните нашумевшую новость о том, что совсем скоро в Украине появится село Джексон? Говорили, что Запорожский облсовет намерен просить Верховную Раду разрешить переименовать село Октябрьское Токмакского района в честь короля поп-музыки. Впрочем, вскоре появилось опровержение. Мол, да вы что, это кто-то неудачно пошутил. Но почему досталось от остряка именно Октябрьскому? Наверняка, не потому, что именно там живет больше всего фанатов Майкла Джексона. Может, из-за того, что название Октябрьское сейчас не слишком популярное, впрочем, как и Советское, Красногвардейское, Ленино и многие другие.

Так, В 2003 году Советское Загорье Тлумацкого района Ивано-Франковской области было переименовано в село Загорье. В 2005 неблагозвучное название села Мусоровка в Черновецкой области сменили на исторически правдивое Мосоровкой. Чистое, почти курортное местечко, названное столь обидно в 1945 году, отстояло свое право, подтвержденное документами. А совсем недавно депутаты парламента поддержали еще одну инициативу Ивано-Франковского облсовета о переименовании села Берестечко. На этот раз населенному пункту вернули историческое название Дземброня.

От Ленина к Марксу

Сегодня Украину захлестнул очередной виток всяческих переименований (первый был в 90-е, когда названия сменили немало топонимических объектов). Связано это с указом Президента Украины, согласно которому необходимо переименовать улицы, площади, переулки, проспекты и т.д., названные в честь лиц, причастных к политическим репрессиям и организации Голодомора 1932-33 годов.

Что и говорить, практически в каждом городе Украины были (а во многих до сих пор есть) переулки и улицы-символы советской эпохи: Героев СССР, Карла Маркса, Ленина, Коммунистическая, Комсомольская, Якира, Котовская. Все это безликие улицы-близнецы. Имена, в честь кого они названы, часто не связаны ни с историей городов и сел, ни с украинскими героями, ни с важными событиями. Неудивительно, что именно советское наследие стараются стереть с лица в первую очередь.

Хотя на самом деле по-новому называют улицы по разным причинам. Таким образом можно восстановить историческую справедливость, ликвидировать лишний символ тоталитарного режима, поменять название на более благозвучное, привнести украинскую национальную идею.

Правда, специалисты считают, что имена улицам нужно давать не по идеологическим соображениям, а учитывая историю населенного пункта. «Если уж менять название улицы в каком-либо городе, то на такое, которое будет связано с его жизнью, с государством, в котором мы живем. Например, уместно называть улицы фамилиями прославленных земляков, – считает историк Александр Скиба. – Ведь в нашем прошлом немало политических, научных, культурных деятелей, национальных героев. Помню, как в Харькове меняли название улицы Свердлова на историческое Полтавский Шлях. Звучит, конечно, красиво, но главное – улице вернули его «говорящее» имя, не зря же она ведет в сторону Полтавы. В то же время, восстанавливая историческое название, нужно учитывать его актуальность. Была вот в одном городе улица Тюремная, потому что там тюрьма стояла много лет назад, сейчас, надеюсь, никому в голову не придет восстанавливать старое название. А вообще, вся жизнь меняется, потому должны меняться и названия улиц и даже населенных пунктов».

Многие считают, что невозможно жить по-новому в окружении символов старой эпохи, в Украине ведь изменились герб, флаг, гимн. Почему же имена сел, городов, улиц должны оставаться прежними?

Крымское наследие

Яркий пример – Крым. Там политика переименований очень активно развернулась в течение первых послевоенных десятилетий. А в 40-60-е годы прошлого столетия кампания переименований стала просто эпидемией. С карты Крыма стерли около полутора тысяч исторических городов и сел, свои обличья сменили районы и райцентры, в названиях которых прослеживались иностранные корни (немецкие, татарские): Ак-Мечеть, Сейтлер, Лариндорф. На смену им пришли типичные советские: Октябрьское, Первомайское, Красногвардейское. И сегодня немало крымских названий окрашены в посткоммунистические тона. При этом они еще и часто повторяются – оказывается, сегодня в АРК целых три Октябрьских. Сейчас сложно представить, но в свое время хотели переименовать даже крымскую жемчужину – Ялту в Красноармейск, а Бахчисарай в Пушкинград. К счастью, имена удалось отстоять.

«Названия населенных пунктов – это что-то вроде тропинки в прошлое, – рассказывает другой историк Андрей Пикалюк. – Они ведь являются важным компонентом памяти народов, помогают передавать информацию от поколения к поколению. С одной стороны переименования – процесс неизбежный, потому что в названиях отражается эпоха: приходят иные нравы, мнения, по-новому расставляются акценты – меняются и названия. Но с другой точки зрения, часто переименования имеют политический подтекст. В таком случае уничтожались названия, которые с чем-то ассоциировались у населения, обрывались исторические корни, связь с предками. В прошлом все это облегчало формирование идейного советского человека. Вообще переименования имели еще одну цель – благодаря ним создавались мифы о героях советских времен. Что интересно, в Крыму такое истребление исторических названий было еще и репрессивным средством против этноса – татар. В результате советская власть практически разрушила систему географических названий Крыма. Это была попытка уничтожить след, оставленный разными народами, на земле полуострова».

Как известно, сейчас татары в Крым возвращаются, но вернуть исторические названия их деревням никто не обещает. А ведь в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О восстановлении исторической топонимики АРК». Его автор, депутат Олесь Доний, предложил переименовать более чем 750 населенных пунктов Крыма. Его инициатива не была поддержана, и законопроект отправили на доработку. А вот название улиц в Крыму меняют активно. Например, в Феодосии этот процесс не прекращается последние пять лет. «Проспект Ленина стал проспектом Айвазовского, – говорит Тамара Степлюк, жительница города. – И это очень правильно. Тут дом художника, да и к городу нашему отношение Айвазовский имеет самое прямое. Улице Карла Маркса вернули историческое название Казанская, также в Феодосии снова появились улицы Еврейская, Армянская, Украинская. Думаю, это процесс закономерный и необходимый».

Сменить название и прописку

Кстати, переименовать улицу, переулок, площадь не так уж и сложно. Это в компетенции городской власти. А инициативу могут проявить как депутаты горсовета, так и общественные, трудовые коллективы, отдельные граждане. «С начала 2009 года в Сумах было переименовано две улицы, – рассказывает Ольга Бондаренко, заместитель начальника управления архитектуры Сум. - Огарева – на Береста (по предложению организации ветеранов), а переулок Промышленный стал называться переулком доктора Зиновия Красовицкого. Это была инициатива областного управления здравоохранения, которую поддержали депутаты. Сначала подобные предложения рассмотрела межведомственная комиссия по переименованию административных единиц, после этого с ними ознакомили жителей города, был изучены мнения, далее исполком принял решение. Теперь дело за управлением ЖКХ. А вообще в Сумах политика переименований проводится гибко, учитываются пожелания горожан. Да и тех, чьими именами хочется называть улицы, хватает, ведь в нашем городе до сих пор нет улицы имени родоначальника Сум Герасима Кондратьева».

А вот решение о переименовании населенных пунктов может принять только Верховная Рада Украины, но только после того, как оно по цепочке пройдет районный и областной советы, и депутаты его поддержат.

Кстати, не все украинцы относятся однозначно к переименованию улиц и населенных пунктов. Как правило, все зависит от причины, по которой меняется название. Впрочем, в большинстве своем население позитивно воспринимает возвращение улицам их исторических имен. Есть, правда, и аргументы против: неужели более важных дел нет, зачем городу деньги тратить на адресные таблички и все остальное? А жителям ведь перепрописываться придется – лишняя головная боль.

При изменении названия улицы или населенного пункта, правда, и граждане обязаны поставить в паспорте новую отметку о регистрации. Для этого сначала нужно выписаться со старого адреса и зарегистрироваться по новому. А вот в БТИ (бюро технической инвентаризации) никаких исправлений делать не придется. Потому что изменение почтового адреса – не повод переделывать свидетельство на право собственности, точно так же не нужно в срочном порядке переоформлять документы, выданные отделом земельных ресурсов или архитектурой.

Что касается денег, которые город потратит на переименования, – в основном, это расходы на таблички на домах и изменение карты города.

Скажем, в Днепропетровске на эти цели в бюджете предусмотрено 100 000 гривен. В городе уже появились Агатовая, Яхонтовая, Тюльпановая, Любимовская улицы. А вот пешеходный бульвар около стадиона, на котором будет проходить чемпионат по футболу Евро-2012, назвали бульваром Евгения Кучеревского, легендарного главного тренера команды «Днепр».

Процесс переименования улиц и переулков продолжается и в Киеве. Вот уж где можно совершенно запутаться в названиях. Какие из них новые, какие старые (исторические), какие решения о переименованиях уже вступили в действие, а какие нет.

Последняя новость – Киевские власти намерены переименовать улицу Перспективную в Печерском районе столицы в честь украинского скульптора Валентина Знобы. По словам Виталия Журавского, заместителя председателя Киевской городской госадминистрации вопрос переименования улицы будет вынесен на сессию Киевсовета в ближайшее время. В июне депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании улицы Коминтерна в улицу Петлюры. В январе этого года бульвар Лихачева в Печерском районе Киева был переименован в бульвар Марии Приймаченко, а в декабре 2008 года улица Кузьминская, возле здания посольства Казахстана была переименована в улицу Жамбыла Жабаева. При этом не все переименования улиц вступили в силу. Например, столичная улица Красноармейская до сих пор должна называться по-прежнему. Ни на визитках ни на домах пока не должно быть названия Большая Васильковская. Да, Киевсовет поддержал возвращение исторического названия, но соответствующее распоряжение подписано так и не было. Тут уж задумаешься, как бы не потеряться среди новых-старых улиц большого Киева? Так что пока марафон смены названий не закончится (интересно, произойдет ли это когда-нибудь?), будет подобная неразбериха.

А вот города – да что там города, даже области – в покое оставлять не собираются. Народный депутат от БЮТ Юрий Гнаткевич предложил Верховной Раде восстановить исторические названия некоторых населенных пунктов. По мнению депутата, уместно было бы из Артемовска сделать Катериновку (в Луганской области) или Бахмут (в Донецкой), из Дзержинска - Щербиновку. Днепропетровск на карте пусть заменит Сичеслав, а Кировоград – Елисаветград (области, соответственно, тоже переименуют). В «черном» списке Гнаткевича еще немало городов: Кировск, Котовск, Красноармейск, Новомосковск, несколько Первомайских в разных точках Украины, Орджоникидзе. Южноукраинск тоже необходимо переназвать, почему-то считает депутат, настаивая на том, что такие действия позволят привести топонимическую ситуацию в Украине в соответствие с реалиями независимого государства и украинской национальной идеи. Согласитесь, на этом фоне переименования улиц-переулков смотрятся как-то бледно.

В то же время, специалисты придерживаются мнения, что процесс этот не может пройти совершенно безболезненно. Особенно, если речь идет о переименовании улиц - символов советской эпохи. Именно потому до того, как действовать, нужно трезво оценить степень необходимости переименования, ознакомиться с мнениями жителей, а возможно, поступить так, как в Симферополе. Там улицы имеют двойные названия. На одной табличке: Розы Люксембург и Александра Невского, Пролетарская и Петропавловская. Ведь всегда находятся противники нововведений, часто люди старшего поколения воспринимают изменение названия улицы не как восстановление исторической справедливости или прославление украинских героев, а как неуважение к совсем недавнему прошлому. А двойные названия помогают сгладить острые углы. В конце концов, все привыкнут к новым именам улиц, а символы страны советов перестанут использовать. Так что важно не форсировать события и не уподобляться тем, кто менял названия городов, сел, улиц, площадей 60-80 лет назад. И еще. Вряд ли изменение имени улицы или проспекта важнее того, счастливо ли и комфортно чувствуют себя их жители.