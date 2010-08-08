В Донецкой области сгорел ночной клуб, жертв нет

Пожар без жертв произошел 7 августа в трехэтажном здании развлекательного центра «Шоколад-Проект» в Макеевке Донецкой области, сообщает пресс-служба МЧС. Пожар возник в 18:44 субботы, огнем уничтожено 200 квадратных метров кровли, 500 квадратных метров обшивки тыльной стороны здания, 600 квадратных метров отделочного материала технического этажа, 1200 квадратных метров отделочного материала третьего этажа, 14 оконных блоков, сообщают «Подробности». Частично повреждены мебель и клубное оборудование. В 22:10 подразделения Государственной пожарной охраны в составе двадцати двух отделений пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.