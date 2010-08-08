Житель Новой Зеландии запретил казино выплачивать ему выигрыш

Руководство казино SkyCity, расположенного в новозеландском Окленде, отказалось выплачивать выигрыш посетителю игорного заведения, 28-летнему жителю Веллингтона по имени Сотеа Ши, сообщает The Dominion Post. Как пояснили представители казино, несколько лет назад игрок сам запретил выдавать ему выигрыши. Ши пришел в SkyCity в среду, 4 августа, выиграл в карибский стад 60 тысяч новозеландских долларов (примерно 44 тысячи долларов США) и отправился в кассу получать деньги. Однако по пути его остановили сотрудники казино, которые отвели мужчину в отдельное помещение и сообщили ему, что игорное заведение не сможет выплатить ему выигрыш, передает «Газета.ru». Посетителю объяснили, что в 2004 году он сам попросил не выдавать ему денег, и казино согласилось соблюдать запрет на выплату выигрышей Ши. Чтобы "разблокировать" это соглашение, Ши должен был как минимум шесть раз посетить психотерапевтические занятия для маниакальных игроков. По словам мужчины, он совершенно забыл об этом самовольном запрете на получение выигрыша и был очень расстроен, узнав, что не получит своих 60 тысяч долларов. Ши рассказал, что в прошлом он действительно много играл в казино, но сейчас избавился от лудомании, а его визит в SkyCity был первым посещением казино с 2005 года. Однако представители казино заявили, что это обстоятельство не имеет значения, поскольку Ши не выполнил условия соглашения, касающееся всех без исключения игроманов, то есть не посещал психотерапевта. В SkyCity заверили, что Ши может подать жалобу на казино, и она непременно будет рассмотрена.