В Украине в ближайшие дни будет жарко

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, а также минимальное количество осадков. Такие прогнозы озвучил Укргидрометцентр, сообщает Лига. Дожди пройдут только на западе. Средняя температура воздуха составит около 19-24 градусов ночью и 34-39 градусов днем. В Киеве в понедельник прогнозируется 19-24 градуса ночью, 34-39 днем, без осадков. Во вторник также ожидается сухая погода. Ночью 19-24, днем 34-39 градусов. В среду переменная облачность. Ночью 19-24 градуса, дневная температура воздуха 33-38 градусов. В Киевской области в понедельник без дождя. Температура - от 19-24 ночью до 34-39 днем. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. На востоке в понедельник ночью 18-23, днем 36-41, без осадков. Во вторник ночью 18-23 градуса, днем 36-41 градус, также сухо. В среду переменная облачность. Ночью 20-25 градусов, дневная температура 35-40 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. На западе страны в понедельник ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов, пройдет дождь, местами град. Во вторник также осадки. Температура воздуха ночью - около 12-17 градусов, днем 22-27 градусов. В среду ночью прогнозируется температура воздуха в 11-16 градусов, днем 23-28 градусов, в основном сухо. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Местами шквалы до 15-20 м/с. В южных регионах 9 августа 20-25 ночью, 35-40 градусов днем, без осадков. Во вторник ночью 20-25 градусов, днем 35-40, также без дождя. В среду переменная облачность. Ночью 19-24 градуса, днем 33-38 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. В Крыму в понедельник 21-26 градусов ночью, 33-38 днем. Сухая погода. Во вторник ночью 21-26, днем 33-38 градусов. Также без осадков. В среду переменная облачность. Ночью 20-25, днем 33-38 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. В центральных регионах ближайшей ночью 18-23 градуса, днем 34-39 градусов. Ожидается сухая погода. Во вторник также без осадков. Ночью 18-23, днем 34-39 градусов. В среду ночная температура составит 18-23 градуса, днем 33-38, переменная облачность. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.