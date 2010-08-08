Концентрация угарного газа в Москве превышает норму в три раза

Главный специалист Государственного природоохранного учреждения «Мосэкомониторинг» сообщил, что концентрация угарного газа в столичном воздухе в воскресенье утром превышает предельно допустимую норму почти в три раза, передает Utro.ru. «Ситуация остается неблагоприятной, уровень загрязнения высокий. В настоящий момент концентрация угарного газа превышает норму в 2,8 раза, взвешенные частицы выше нормы в 2,2 раза, а углеводороды выше в 2,5 раза», - сказал он. Он также отметил, что около 4.00 мск отмечено повышение концентрации загрязняющих веществ, и незначительный рост продолжался до 7.00 мск. «Но в последние часы идет интенсивное загрязнение воздуха в Москве», - добавил он. По его словам, специалисты ожидают, что во второй половине дня экологическая ситуация в Москве может стабилизироваться. По его словам, юго-восточный ветер, который приносит в Москву дым от лесных пожаров, по предварительным прогнозам, продержится еще ближайшие двое суток.