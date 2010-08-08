Сайт WikiLeaks продолжит публикацию секретных документов

Представитель интернет-ресурса WikiLeaks, разместившего недавно секретные документы Вооруженных сил США по Афганистану, заявил, что засекреченная информация, имеющаяся в распоряжении сайта, будет и впредь публиковаться в сети, передает Вести. Представитель WikiLeaks сказал, что не готов рассказать о том, какие именно документы будут выложены в интернет. При этом он пояснил, что публикация секретных файлов была совершена «для того, чтобы общественность понимала происходящее». «Осведомленность касательно того, что происходит, например, в Афганистане – это единственная возможность для создания безопасности. Впоследствии эта осведомленность народа заставит правительство проводить более грамотную политику», - сказал представитель ресурса. При этом он отверг обвинения в том, что WikiLeaks, якобы, создала угрозу для национальной безопасности США, опубликовав данные материалы. В четверг Пентагон потребовал удаления с сайта WikiLeaks всех документов Вооруженных сил, а также недопущения подобных публикаций в будущем.