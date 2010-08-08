В Индии 20 российским туристам грозит гибель от наводнения

На севере Индии в штате Джамма и Кашмир группа российских туристов оказалась в районе мощных селей и наводнения, эвакуировать россиян пока никто не собирается, передает Utro.ru. «Люди застряли в районе города Лех. Периодически они забираются на крыши домов, чтобы их не смыло потоками грязи и воды. Российских туристов там около 20 человек», - сообщила Валентина Братчикова, мать одной из туристок Елены. По ее словам, ее дочь с другими россиянами в индийском штате были участниками семинара по йогопрактике. «Дочь со мной периодически выходит на связь по телефону. Она рассказала, что россияне помогают местным жителям спасать людей, вылавливают тела погибших. Наши туристы просят помощи, так как им самим грозит гибель. Всех других иностранцев эвакуируют на вертолетах. На россиян никто не обращает внимания», - сказала Братчикова. Она отметила, что о происходящем уже уведомлены МЧС , МИД России и российские дипломаты в Индии. «Пока реальной помощи нет. Сейчас наши туристы в очень опасной ситуации. Они ждут помощи», - отметила мать туристки.