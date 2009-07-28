Предварительные итоги визита Патриарха Кирилла в Украину

29 июля в «Главреде» состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Украину.



В пресс-конференции приняли участие:

-глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви отец Георгий (Коваленко);

-глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви архимандрит Кирилл (Говорун).





Архимандрит Кирилл: Сегодня завершается Киевская часть визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину, после обеда он вылетает на Донеччину. Киевская часть является главной в смысле программных заявлений, в смысле изложения Патриархом своего видения ситуации в Украине. Главные заявления Патриархом сказаны именно в Киеве. На мой взгляд, и эти заявления, и этот визит подтвердил те ожидания, те заявления, те оценки, которые давались перед визитом. Главная оценка накануне визита звучала так: визит не является политическим. Действительно, он так и не стал политическим, слава Богу. Он остался пастырским, и с этой канвы пастырского визита не выходил. Была встреча с Президентом Украины, была встреча с Премьер-министром Украины, и этим политические контакты Патриарха были исчерпаны. Остальные контакты – это контакты с церковью, с архиереями, с духовенством, мирянами, студентами духовных школ.

Главные патриаршие посылы – пастырские. То есть Патриарх фактически перевел плоскость, которую, возможно, от него ожидали отдельные украинские политические деятели, определенные политические и общественные силы в России, он перевел в совершенно иную плоскость. Это плоскость духовности. Он позиционировал себя как миссионер, как пастырь. Очень мощным был его посыл о миссионерском служении церкви, о том, что церковь должна охватывать все слои населения, она должна проникать во все поры общественной жизни. Очень важным был его посыл о деполитизации церковной жизни. Это то, над чем Украинская православная церковь работает уже долго. Как вы знаете, мы начали процесс деполитизции церковной жизни через осуждение так называемого «политического православия» и последовательно проводим эту политику. Патриарх еще раз поддержал этот тезис и сказал о том, что церковь должна охватывать все прослойки общества, ни один человек не должен чувствовать себя чужим, независимо от его политических взглядов. В этом состоит смысл деполитизации и осуждения «политического православия».

Патриарху удалось вывести тональность визиту в другую плоскость. Это визит не политический. Это визит пастырский, визит духовный.

Отец Георгий: Приятно, что нам удалось реализовать несколько интересных информационных проектов во время визита. Мы создали пресс-центр, мы создали официальный сайт визита – patriarh.in.ua. Мы постоянно сотрудничаем с информационными службами и каналами, ведутся прямые трансляции богослужений, был прямая трансляция в студии. Мы можем говорить о том, что сегодня мы фактически предоставляем возможность обществу и журналистам слышать прямую речь Патриарха.

Прямая речь, которую мы слышим, свидетельствует о намерениях Патриарха. Мы видим, что главное намерение Патриарха – перевести церковную дискуссии из плоскости околополитической в плоскость просветительскую, миссионерскую, моральную. Мы слышим вопросы, связанные с проповедью в современном мире, об отношении церкви к молодежи, к кризису, к жертвам богоборческого режима. Мы слышим о том, как церковь формулирует свой христианский взгляд и доносит его до общества. Поэтому очень важно, чтобы мы услышали не столько соответствие слов Патриарха тем или иным сегодняшним политическим течениям или мировоззрениям, а почувствовали соответствие того, о чем говорит Патриарх, с тем, что написано в Евангелиях. Для нас тестом является не политический контекст, а контекст евангельский. И очень важно, чтобы это ощущали также СМИ, которые комментируют те или иные заявления Святейшего Патриарха.



«Укринформ»: Украинские СМИ дают разные точки зрения на визит Патриарха, в частности, освещаются мероприятия, которые проводятся УПЦ КП. Какова реакция Патриарха Кирилла на такой плюрализм в украинских СМИ, на такую свободу слова?



Отец Георгий: Пока его реакция на это неизвестна. Он – участник событий. Вероятно, это будет анализироваться уже после визита.

Что касается нашего отношения, то мы просили все СМИ: давайте будем концентрироваться на главном. Не на периферийном и не на политическом, а будем говорить о главном. Если в эти дни происходят какие-то мероприятия в Киевском Патриархате, это абсолютно естественно, что украинские СМИ освещают эти события. И нам очень приятно, что большинство заявлений как Автокефальной церкви, так и Киевского Патриархата свидетельствует о неполитическом отношении. Мы очень ценим то, что они призвали своих верных не принимать участия в провокационных акциях, и потому мы должны вместе с ними свидетельствовать, что провокации происходят в чьих-то политических предвыборных или рекламных целях. Это свидетельство того, что религиозные концессии в Украине ведут себя как религиозные люди.



Архимандрит Кирилл: Если посмотреть на динамику этого процесса, мы увидим очень положительное развитие именно на протяжении последнего года. Если сравнить визит прошлогодний с нынешним визитом, то мы увидим, что, на мой взгляд, такого конфессионного противостояния в прошлом году было больше. Мы очень динамично и уверенно отходим от той модели сосуществования конфессий в Украине, которая существовала до недавнего времени, когда и в повседневной жизни, и в публичной жизни они противостояли друг другу. Слава Богу, мы от этого отходим. Мы сейчас просто демонстрируем свои ценности, свою духовную направленность. То, что Киевский Патриархат провел крестный ход с привлечением большого числа парафиян и при этом не выступал под политическим лозунгами – это большое достижение именно того сотрудничества, тог диалога, который ведется. Я должен сказать, что именно Украинская православная церковь в значительной мере является инициатором этого диалога – изменения парадигмы межконфессионных отношений в Украине. Именно инициативы Блаженнейшего Митрополита Владимира очень в этом помогли.



Вопрос из зала: Вы говорите, что с точки зрения опасности раскола Украины нужен диалог. Почему тогда Патриарх Кирилл не хочет принять Патриарха Филарета?



Отец Георгий: Это наше внутреннее дело, но без помощи извне мы не модем его разрешить. Мы должны договориться и между собой, и одновременно обращаемся за помощью до Святейшего Патриарха Кирилла. Почему? Потому что, когда его выбирали, практически все религиозные конфессии Украины высказали надежду, что при Патриархе Кирилле будет преодолен раскол, и УПЦ своего мнения не изменила. Это как раз тот человек, который может найти компромиссное, но все-таки церковное решение. Киевский Патриархат понимает, что его сегодняшнее состояние – не то, которое должно быть в православной церкви. Это непризнанная православная церковь, т.е. неканоническая православная церковь, и они это хорошо понимают. И поэтому они демонстрируют, что они верующие люди, что они христиане, что они фактически тоже освобождаются от политической направленности. Мы это видим все больше и больше.

Когда у нас будет действительно согласие, можно будет надеяться на то, что будет специальный визит Патриарха. Поэтому очень важны консультации, встречи. Патриарх сказал, что получил все обращения, которые были направлены ему, он их изучает и ответ на них будет. Но я думаю, что это не нужно ожидать в рамках этого визита, потому что визит имеет другую цель – Патриарх приехал к своей пастве.



Архимандрит Кирилл: Уже идет процесс размышления над тем, какие формы можно найти для организации процесса реагирования на обращения других конфессий и в Русской православной церкви, и в Украинской православной церкви. Я думаю, что будут найдены правильные формы, как отреагировать на них положительно и какие правильные посылы направить.