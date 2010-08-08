Военные РФ завершили борьбу с пожарами в районе ядерного центра

Военнослужащие завершили мероприятия по борьбе с пожарами в районе Федерального ядерного центра под Саровом в Нижегородской области и готовы к выполнению новых задач, сообщил сегодня пресс-секретарь управления пресс-службы и информации Минобороны по тылу, передает «Lenta.ru». Он отметил, что в районе города Саров от Минобороны было задействовано более тысячи военнослужащих и 30 единиц техники. Всего на территории Нижегородской области для борьбы с пожарами и других противопожарных мероприятиях были задействованы около двух тысяч военнослужащих и 100 единиц техники.