В США завершен суд над банкиром по прозвищу «мистер Казахстан»

Нью-Йоркский банкир Джеймс Гиффен, проходивший по делу о даче многомиллионных взяток руководству Казахстана, отмывании денег и уклонении от налогов, признал себя виновным в незначительном правонарушении и фактически избежал наказания, передает Newsru.com. Гиффен признался в том, что не упомянул в налоговой декларации за 1996 год подконтрольный ему счет в швейцарском банке. После чего банкиру было разрешено вернулся домой. Вынесение приговора по факту «забывчивости» назначено на 19 ноября. Если первоначально 69-летнему Гиффену грозило до 20 лет тюрьмы, то сейчас он, в худшем случае, должен будет провести за решеткой несколько месяцев. Возможен и условный срок, также как и штраф в размере $25 тысяч. Принадлежащий Гиффену банк Mercator Corporation одновременно признал себя виновным в том, что подарил некоему высокому чиновнику в Казахстане на Новый год два снегохода общей стоимостью $16 тысяч. Данный подарок противоречит американскому законодательству, так как считается взяткой, данной с целью получения коммерческих контрактов за границей. Банку грозит штраф до $2 млн. Из-за многочисленных связей с высшими чиновниками Казахстана Гиффен получил в США прозвище «мистер Казахстан».