Министр Ежель клянется не допустить пожаров на складах

Министр обороны Михаил Ежель заверяет, что Минобороны не допустит пожаров на 61-ом арсенале в Лозовой, передает «Lenta.ru». Об этом он заявил, пребывая с рабочим визитом в Харьковской области в субботу, сообщает пресс-служба Минобороны. «Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить пожара на 61-ом арсенале», - сказал Ежель. Министр отметил, что опасность возникновения пожаров на территории военной части повышается за счет того, что более 41 тысяч тонн снарядов остаются разбросанными на территории. Во избежание серьезных пожаров для охраны и патрулирования периметра технической территории 61-го арсенала будут дополнительно привлечены военнослужащие Харьковского гарнизона. По словам Ежеля, на первом этапе на арсенале с понедельника будут привлечены дополнительные силы - два дежурных вертолета со специальными емкостями для тушения пожара с воздуха. «Также по технической территории части будет проложен специальный гидрант, который даст возможность в любой точке подключить рукава и локализовать возгорания», - пояснил он. «Кроме того, тут находится на постоянном дежурстве специальный поезд для пожаротушения, который предоставила в пользование «Укрзализныця». Это единственный в Украине подобный поезд, который используется исключительно в чрезвычайных ситуациях», - добавил Ежель. Он подчеркнул, что все работы начнутся с понедельника и до конца следующей недели будет завершены. Ежель также проинформировал, что в ближайшее время на территории арсенала начнутся саперные работы, поскольку Кабмин уже выделил первые 22 миллиона гривен на разминирование территории военного объекта. Саперные работы начнутся, как только на территории военной части будет установлен полный контроль над пожарной опасностью. В работах будут задействованы сотрудники МЧС, а придорожную зону обезвредят саперные подразделения ВСУ.