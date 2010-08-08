В Китае два наркокурьера приговорены к смертной казни

В Китае двое наркокурьеров, один из которых – гражданин Франции, в субботу были приговорены к смертной казни, передает агентство «Синьхуа». Они были признаны виновными не только в транспортировке, но также в причастности к производству и сбыту больших партий метамфетамина, известного как «лед», передает Utro.ru. Двое других членов наркогруппы также были приговорены к смерти, однако им предоставлена двухлетняя рассрочка. Еще три соучастника того же преступного объединения получили пожизненные тюремные сроки. Один человек был приговорен к 20 годам заключения.