Пожарная лицензия МЧС

Если организация собирается осуществлять деятельность по обслуживанию, ремонту или проведению монтажа средств обеспечения пожарной безопасности, то необходимо получить соответствующую лицензию. Работать без такого разрешения запрещено законодательством РФ. Отсутствие лицензии трактуется как нарушение и наказывается административным штрафом, если же за время деятельности организации получены доходы в крупных размерах, то ответственность может быть и уголовной. Подобная лицензия выдается МЧС России. Минимальным набором документов для получения лицензии МЧС России является: - копия свидетельства о регистрации юридического лица в государственных органах, - копия учредительных документов (устава с изменениями и учредительного договора), - документы, подтверждающие оплату государственного лицензионного сбора, - документы, подтверждающие уровень квалификации сотрудников, выполняющих лицензионную деятельность (диплом, трудовая книжка, удостоверения о повышении квалификации, трудовые соглашения, квалификационные сертификаты, а также копии паспортов), - копия свидетельства о постановке на учет в налоговой организации, - данные об организации: банковские реквизиты, юридический и фактический адреса, телефоны. Все копии, предоставляемые в лицензируемый орган, должны быть заверены нотариально. Лицензированию подвергаются ряд работ по монтажу, ремонту и обслуживанию: - первичных средств пожаротушения, - систем противопожарного водоснабжения, - средств обеспечения пожарной безопасности различных сооружений, - установок охранно-пожарной сигнализации, - систем удаления отходов горения, - устройств противопожарных завес, - систем оповещения в случае пожара, - проведению огнезащиты конструкций и изделий, - установок пожаротушения, - проведению печных работ. Получение соответствующей лицензии позволяет установить уровень квалификации специалистов, проводящих подобные работы. Зачастую фирмы работают без соответствующего разрешения, промышленная безопасность в таком случае может быть под угрозой. Поэтому, обращаясь в компанию, необходимо в первую очередь проверить наличие лицензии.