Жертвами оползня в КНР стали 65 человек

Жертвами оползней на северо-западе Китая, в провинции Ганьсу, стали, по меньшей мере, 65 человек сообщает агентство «Синьхуа». Причиной оползней стали проливные дожди в тибетском автономном округе Ганнан, передает Вести. «По предварительным данным, в результате катастрофы пострадали около 50 тысяч людей», - сообщают местные СМИ. Местные власти ожидают увеличения числа погибших, так как несколько сотен человек числятся пропавшими без вести. Вследствие оползня серьезно пострадала местная ГЭС. В пострадавший регион направлены порядка 2,8 тысяч спасателей.