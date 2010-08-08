В Чили спасатели прервали поиски горняков, блокированных в шахте

Чилийские спасатели временно остановили работы по поиску 34 горняков, находящихся под землей третьи сутки с момента взрыва на шахте, передает «Lenta.ru». Инцидент произошел в четверг недалеко от города Копьяпо. Шахтеры работали на глубине 450 метров. С начала поисковой операции три команды спасателей пытались добраться до горняков через вентиляционные шахты, однако эти действия не привели к успеху. Перерыв в спасательной операции объявлен в связи с необходимостью разработки иного способа помощи горнякам, заявляют местные власти.