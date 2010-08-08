Робби Уильямс женился на американской актрисе

Британский певец Робби Уильямс в субботу женился на своей давней подруге, американской актрисе Айде Филд, сообщает News of the World. Свадьба состоялась в лос-анджелесском особняке Уильямса, передает «Lenta.ru». По информации издания, церемония была скромной и прошла в кругу родных и друзей. Изначально планировалось, что свадьба состоится в следующем году, однако Филд, по сведениям издания, поставила жениху ультиматум, потребовав пожениться как можно быстрее. Также Филд заставила певца бросить курить, что стало, считает издание, его свадебным подарком невесте. Уильямс и Филд встречались около трех лет.