В Северной Ирландии предотвращено очередное покушение на полицейского

Силы правопорядка Северной Ирландии сообщили о неудачной попытке террористической атаки в отношении офицера полиции, передает Newsru.com. В субботу в городе Килкил был заминирован автомобиль женщины-полицейского. Однако взрывное устройство «отвалилось» от днища машины, как только автомобиль начал движение. После обнаружения бомбы полиция обезвредила ее. Данный инцидент стал третьим за последние несколько дней покушением на сотрудников полиции или ВС. В среду полиция обезвредила взрывное устройство, аналогичным образом прикрепленное к машине солдата национальной армии. Во вторник повстанцы взорвали такси возле территории полицейского участка. Жертв и пострадавших при этом не было.