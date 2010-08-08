В Мексике журналисты устроили митинг, требуя защиты

В субботу более тысячи мексиканских журналистов прошли маршем по центру Мехико, протестуя против убийств и похищений своих коллег, передает Вести. По мнению демонстрантов, эскалация насилия со стороны наркогруппировок ставит под удар, прежде всего, именно журналистов. «Мы немного опоздали – 64 человека уже убиты. Но мы решили, наконец, воспользоваться своим правом протестовать и требовать правосудия», - заявил один из организаторов митинга. Аналогичные демонстрации должны пройти и в других штатах страны, затронутых проблемой проявления насилия в отношении журналистов. Среди них – штат Синалоа, в котором действует одноименный наркокартель; а также штат Чихуахуа.