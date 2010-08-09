Во время работ на МКС на скафандры астронавтов США попал аммиак

Во время работы астронавтов Трейси Колдвелл-Дайсон и Дугласа Уилока за бортом Международной космической станции (МКС) на их скафандры попало множество частиц аммиака, передает Вести. Как сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США, утечка токсичной жидкости произошла при очередной попытке отсоединения одной из четырех аммиачных магистралей от отказавшего в ночь на прошлое воскресенье насосного модуля. В связи с этим, в конце выхода Колдвелл-Дайсон и Уилок, вернувшись в шлюзовой отсек Kvest американского сегмента МКС, выполнят процедуру очистки скафандров от оказавшихся на них мельчайших частиц аммиака. К настоящему времени астронавты отстыковали три из четырех магистралей от неисправного насосного модуля, находящегося на секции S1 фермы с солнечными батареями, и две из них подсоединили к временной перемычке для поддержания необходимого давления аммиака в системе терморегулирования американского сегмента МКС. Как сообщалось, в ночь на 1 августа на МКС отказал модуль насосов, который перекачивает аммиак, охлаждающий модули американского сегмента станции. В результате этого перестал функционировать один из двух контуров системы терморегулирования американского сегмента МКС. Попытки повторного включения модуля насосов не привели к успеху, поэтому НАСА приняло решение осуществить два внеплановых выхода в открытый космос для замены модуля насосов.