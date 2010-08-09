Порт Мумбая закрыт из-за разлива нефти

В порту индийского города Мумбаи из-за столкновения двух судов произошла серьезная утечка нефти, которую сейчас пытаются ликвидировать шесть катеров береговой охраны и вертолет, сообщает телеканал NDTV.Авария произошла из-за столкновения двух панамских контейнеровозов, в море, по предварительным данным, может попасть до 2 тысяч тонн нефтепродуктов, передает «Lenta.ru». Одно из суден получило пробоину при столкновении и ему угрожает затопление. По данным береговой охраны, в акваторию порта уже вылилось 15 тонн нефти.