КНДР захватила южнокорейское судно

Северная Корея захватила рыболовное судно из Южной Кореи в Японском море, сообщает Сhannelnewsasia, со ссылкой на южнокорейскую береговую охрану, передает «Газета.ru». Как сообщается, судно с экипажем из четверых граждан Южной Кореи и трех граждан Китая было захвачено неподалеку от исключительной экономической зоны КНДР. Береговая охрана Южной Кореи призывает северокорейскую сторону «в соответствии с международными нормами как можно скорее отпустить удерживаемое судно». Как сообщается, пока неизвестно, занималось ли судно рыбной ловлей на законных основаниях.