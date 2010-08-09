Из-за дыма в Москве резко снизился спрос на сигареты

В период задымления от торфяных и лесных пожаров в Москве резко снизился спрос на сигареты. Об этом рассказали продавцы табачных ларьков, передает «Lenta.ru». По их словам, такого снижения продаж они до сих пор не видели. «С середины недели стали меньше покупать сигареты, а сегодня и вообще почти не подходят. Видимо, из-за дыма москвичи решили бросить курить», - заявила 6 августа продавец киоска возле станции метро «Арбатская». Она также добавила, что обычно к обеду запасы некоторых марок сигарет нуждаются в пополнении, а в пятницу к этому времени не было продано ни одного целого блока. В Москве также резко возросли продажи медицинских масок. В то же время, оценки эффективности их разными специалистами бывают прямо противоположны. Так, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рекомендует всем носить эти средства защиты, а главный терапевт Москвы Леонид Лазебник не видит в их использовании никакого проку. 6 августа концентрация загрязняющих веществ в столичном воздухе достигла максимума с начала пожаров. По данным ГПУ «Мосэкомониторинг», среднесуточная предельно допустимая концентрация взвешенных частиц превышена в 3,3-5,2 раза, угарного газа – в 1,1-2,6 раза, диоксида азота – в 1,0-3,5 раза. Аномально высокая жара вызвала рост заболеваемости кишечными инфекциями, а также повысила частоту гипертонических кризов и инсультов. В связи с этим врачи рекомендуют всем выезжать из Москвы в регионы с более благоприятной экологической обстановкой, а если это невозможно – меньше бывать на воздухе, закрывать окна, развешивать в квартире мокрые простыни, чаще промывать нос и горло, не употреблять спиртное, табак и стимуляторы. При резком ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться к врачу.