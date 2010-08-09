Немецкий локомотив протаранил стадо овец

В Нижней Саксонии недалеко от города Леер локомотив врезался в стадо овец, неожиданно оказавшееся на путях, сообщает FOСUS. 12 животных погибли на месте, остальные 15 уцелели, передает «Lenta.ru». Машинист локомотива сделал все возможное, чтобы избежать столкновения: он несколько раз давал свисток и резко затормозил, однако дистанции не хватило. После инцидента движение на железнодорожной ветке было закрыто в обоих направлениях, что привело к двухчасовому опозданию остальных поездов. В конце концов, локомотив смог продолжить движение. По предварительной информации, стадо овец вырвалось на свободу с расположенного неподалеку огороженного пастбища. Владельцу стада, лишившемуся 12 животных, придется возместить стоимость работ по очистке полотна. Кроме того, по словам представителей полиции, он понесет ответственность за опоздание поездов.