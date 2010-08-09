Отставные немецкие разведчики предложили свои услуги в соцсетях

Бывшие сотрудники федеральной разведывательной службы ФРГ предлагают свои услуги через социальные сети, сообщает Bild. По данным издания, в социальной сети Xing находятся несколько учетных записей отставных разведчиков, которые ищут новую работу, передает Utro.ru. Такая практика является очевидным нарушением установленных правил, поскольку по окончании службы сотрудники BND официально обязуются не разглашать информацию о своей прошлой работе. Запрет распространяется, в том числе, на указание должности и сферу деятельности в разведке. По словам пресс-секретаря немецкой разведывательной службы Давида фон Кедровски (David von Kiedrowski), при трудоустройстве разрешается лишь указывать "бывший работодатель - BND". Между тем, по данным Bild, учетные записи бывших сотрудников разведслужбы в сети Xing содержат куда более развернутую информацию с указанием конкретных должностей. В частности, среди соискателей работы фигурируют бывшие IT-специалисты BND, в их числе системный программист, сетевой администратор, специалист по удаленной слежке и прослушиванию и даже бывший специалист по радиолокационной борьбе при Люфтваффе. Во всех учетных записях имеются фотографии, адреса и телефоны; выйти на связь с конкретными людьми не составляет труда.