Украине обещают новые природные катаклизмы

Нас ждет климатическая революция. В канун 35-летия появления термина «глобальное потепление» (впервые его употребил американский климатолог Воллес Брокер) об этом высказались несколько ученых и экологов: по их мнению, леса на севере Украины поредеют — их сменит лесостепь, степь на юге вообще станет полупустыней, а высокие температуры летом там сравняются с нынешними африканскими. Однако зимы будут с трескучими морозами, пишет «Сегодня». «Смещение природных зон произойдет на протяжении 50—100 лет, а то и раньше», — говорит председатель харьковской экогруппы «Печенеги» Сергей Шапаренко. Он прогнозирует исчезновение украинских торфяников — они выгорят при такой жаре. «Точку невозврата мы прошли 3—5 лет назад. Теперь нужно принимать меры, чтобы сгладить процесс», — говорит он. По словам эксперта-климатолога Ирины Трофимовой, у нас могут появиться характерные для полупустынь и пустынь насекомые: «Это уже происходит: ядовитых пауков встречают в центральных регионах. Реально появление и малярийных комаров, которым сейчас у нас пока холодно». Другие ученые, правда, не склонны драматизировать. «Длительность метеонаблюдений — около 100 лет, и этого слишком мало, чтобы сделать объективный вывод о том, что сейчас началось необратимое изменение климата. Да, нужно внимательно отнестись к сигналам природы. Хотя и не исключаю, что коллеги сгущают краски, преследуя какие-то свои цели», — говорит глава организации «Экоправо Киев» Олег Листопад. «Леса Полесья смещаться не собираются, хотя, действительно, многие виды животных и птиц, характерные для более южных регионов, стали появляться и на севере страны. А некоторые птицы перестали улетать на юг зимой, — говорит руководитель информцентра Госкомлесхоза Михаил Попков. — Опустынивания степной зоны, от Донецка до Херсона, я тоже не наблюдаю. Там наряду с повышением температуры увеличивается количество осадков. Скорее, там можно ожидать других катаклизмов: бурь и наводнений, перемежающихся с засухой».