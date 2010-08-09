В Казахстане нашли необычную могилу воина-кочевника

Казахстанские археологи обнаружили могилу воина-кочевника, похороненного с клинковым оружием - кинжалом и мечом, сообщает телеканал КТК. Специалисты полагают, что возраст захоронения составляет как минимум две тысячи лет. Находка была сделана в городище Культобе на юге Казахстана, передает «Газета.ru». Как отмечают археологи, воин-кочевник был захоронен в период существования древнего государства Кангюй. Это обстоятельство делает находку еще более ценной, так как могила воина представляет собой нехарактерное для того времени (Кангюй существовал в период со II века до нашей эры по IV век нашей эры) захоронение. Прежде всего выделяется то обстоятельство, что воин-кочевник похоронен не в катакомбах, как это было принято в период существования древнего среднеазиатского государства, а в обычной могиле. Еще одной из отличительных особенностей захоронения является то обстоятельство, что рядом с воином в могиле не лежат стрелы, лук или копья; отсутствует также и конская сбруя, которую всегда клали в могилу кочевника. Помимо могилы воина археологи обнаружили и другие захоронения в городище Культобе. Так, были найдены могилы женщины с ребенком, а также семейной пары.