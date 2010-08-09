В Нагасаки помянули жертв атомной бомбардировки 1945 года

В Нагасаки сегодня состоялась поминальная церемония по случаю 65-летия американской атомной бомбардировки этого японского города. Как сообщает «Взгляд», в торжествах приняли участие представители 32 государств, включая Россию, Великобританию и Францию. Кульминацией церемонии стала минута молчания, которую провели в 11:02 по местному времени (6:02 по московскому времени), когда 9 августа 1945 года над городом взорвалась американская плутониевая бомба по прозвищу «Толстяк». В результате в портовом городе Нагасаки погибли 74 тыс. человек. В последующие годы список жертв бомбардировки продолжал расти. Сейчас в перечне погибших от атомной бомбардировки Нагасаки и ее последствий значатся более 152 тыс. человек. Первый в истории человечества ядерный удар США нанесли 6 августа 1945 года по Хиросиме. В результате взрыва урановой бомбы «Малыш» и в последующие месяцы 1945 года в этом японском городе погибли примерно 140 тыс. человек. Сейчас в этом списке значатся имена 269,4 тыс. человек.