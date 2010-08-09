На арсенале в Харьковской области опасаются пожара

Недавно на военном арсенале в Лозовой (Харьковская область) уже дважды происходило самовозгорание фосфорных мин. Министр обороны Михаил Ежель, который в субботу посетил объект, заявил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить пожара на арсенале. Ситуация на полигоне - угрожающая, считают эксперты. Как сказал в интервью «Немецкой волне» директор военных программ Центра им. Разумкова Николай Сунгуровский, «ситуация достаточно критическая. Все зависит от того, в каком состоянии территория полигона и вокруг. Очень сложно бороться с природой, когда такая жара… Факторов распространения огня много. Насколько я знаю, на полигоне выполняют государственную программу по обеспечению взрывопожарной безопасности». С понедельника к патрулированию арсенала дополнительно привлекут военных Харьковского гарнизона. Кроме того, в состоянии готовности будет находиться и техника, необходимая для тушения пожаров. Как ожидается, в ближайшее время на территории арсенала начнутся саперные работы. Министр обороны сообщил о выделении на это более 20 миллионов гривен. Сунгуровский считает, что все зависит от количества средств и их целевого использования: «Многое зависит от того, как относятся к решению вопроса. Если бы задача была в определенный промежуток времени избавиться от остатков снарядов и были бы выделены средства, это было бы сделано. А когда вопрос стоит получить коммерческую выгоду, в процесс вмешиваются посреднические структуры, затягивающие этот процесс, все дело от этого страдает». В Украине, по словам эксперта, очень много боеприпасов, которые сохраняются под открытым небом. На территории арсенала в Лозовой в настоящий момент хранится около 2 тыс. тонн боеприпасов, а также разбросано вокруг после взрывов 2008 года около 41 тыс. тонн.