Третьего горняка, попавшего под завал на шахте в Горловке, пока не нашли

На шахте им. Румянцева в городе Горловка Донецкой области, где в субботу утром под завалом оказались 3 горняка, найдены и подняты на поверхность тела двух горняков. Таковы данные по состоянию на 7 часов утра 9 августа, сообщили ProUA в пресс-службе МЧС Украины. Судьба одного горняка остается неизвестной. Работы на аварийном участке приостановлены. Шахта работает в обычном режиме. Как сообщалось ранее, обрушение произошло ночью на горизонте 1090 метров. Всего на момент обрушения на шахте работали 122 человека, 8 из которых находились на аварийном участке. Тогда с аварийного участка 5 человек поднялись на поверхность самостоятельно.