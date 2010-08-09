Зону действия Восточной таможни существенно расширят

Расширяется зона деятельности Восточной таможни. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. В частности, с 15 сентября во исполнение приказа Гостаможслужбы от 28 мая «Об оптимизации структуры таможенных органов» в Восточную таможню дополнительно включаются: Амвросиевский, Старобешевский, Тельмановский, Шахтерский районы Донецкой области и город Харцызск. Также к зоне деятельности таможни будут отнесены территории зон таможенного контроля, таможенных лицензионных складов и складов временного хранения (в том числе территории, которые будут использоваться по такому назначению), расположенные в других районах Донецкой области, владельцами которых являются субъекты внешнеэкономической деятельности, находящиеся на учете в Восточной таможне, и таможенное оформление транспортных средств, принадлежащих гражданам, которые постоянно или временно проживают на территории Донецкой области. Кроме того, в структуре Восточной таможни создается новый подраздел - таможенный пост «Амвросиевка», в составе которого будет 5 отделов таможенного оформления. После объединения штатная численность Восточной таможни составит около 800 человек.