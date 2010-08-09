Лесной пожар в Днепропетровской области ликвидировали

Пожар на территории Новомосковского военного лесничества в Днепропетровской области ликвидирован. Как сообщили Лиге в пресс-службе МЧС, по состоянию на 9:00 8 августа силами МЧС, Минобороны и формированиями гражданской защиты пожар был потушен. К работам привлекались 855 человек, 88 единиц техники, в том числе от МЧС 262 человека и 53 единицы техники, от Госкомлесхоза 18 человек и 7 единиц техники, от Минобороны 575 человек и 24 единицы техники. Также были задействованы 2 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и пожарный самолет Ан-32Г от МЧС. Авиационная разведка района пожара осуществлялась вертолетом Ми-8 Минобороны. Напомним, борьба с пожаром на землях лесного фонда Новомосковского военного лесхоза продолжалась с прошлой недели, огонь там охватил площадь около 100 гектаров.