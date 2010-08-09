На Ивано-Франковщине от удара молнии погиб человек

В Ивано-Франковской области в селе Пороги (Богородчанского района) от удара молнии погиб 59-летний мужчина, 11-летний подросток госпитализирован в областную детскую больницу с ожогами правого предплечья. Об этом Интерфаксу-Украина сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской облгосадминистрации в понедельник. Согласно информации, молния поразила обоих в поле. Состояние подростка сейчас оценивается как удовлетворительное. Кроме того, по данным управления, на протяжении 6-9 августа в Ивано-Франковской области от удара молнии произошло 3 пожара. Так, 7 августа в селе Мала Туря (Долинского района) произошел пожар жилого дома. Вероятная его причина - грозовой разряд, повредивший вводной кабель в дом. Убытки устанавливаются. 8 августа в селе Лески (Коломыйского района) от попадания молнии сгорело частное хозяйственное помещение и хозяйственный инвентарь. Суммы убытков - более 27 тыс. грн. 9 августа в селе Томашивцы (Калушского района) от удара молнии сгорело 0,7 т и повреждено 1,5 т сена. Сумма прямых убытков - 1,5 тыс. грн, побочных - 15,7 тыс. грн.