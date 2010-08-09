От Медведева требуют наказать виновных в «природной катастрофе»

«Общественная коалиция в защиту Москвы» сравнивает ущерб от природных пожаров в России с последствиями от взрыва на Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в обращении к президенту России Дмитрию Медведеву, текст которого есть в распоряжении УНИАН. «Нужно признать очевидное, в стране произошла катастрофа, от которой прямо или косвенно пострадали миллионы людей, нанесшая огромный ущерб национальному хозяйству, сравнимая по своим социально-экономическим последствиям со взрывом на Чернобыльской АЭС. Власти страны обязаны принять меры, чтобы предотвратить подобные события в будущем», - подчеркивается в обращении. В документе отмечается, что в эти трагические дни российские власти всех уровней проявили слабость и некомпетентность. Несмотря на предшествовавшую пожарам длительную жару, не были приняты необходимые меры для предотвращения возгораний и эффективной борьбы с огнем. Не были проведены профилактические мероприятия, не была подготовлена техника. По мнению «Общественной коалиции в защиту Москвы», после того, как вследствие ошибок и просчетов властных структур пожары приняли катастрофический характер и огонь вплотную подступил к населенным пунктам, в том числе к Москве, не было сделано ничего для организации оказания своевременной медицинской помощи людям, страдающим заболеваниями органов дыхания, нарушения обмена веществ, болезнями сердца, которые фактически были обречены на страдания и даже смерть. «Высокая концентрация продуктов горения в атмосфере нанесла несомненный ущерб здоровью москвичей, поставила под угрозу нормальный ритм жизни нашего города», - говорится в обращении. Авторы документа требуют привлечь к ответственности виновных в недопустимом состоянии лесного хозяйства России, в отсутствии пожарной техники, преступном пренебрежении профилактическими мерами. «Виновные должны быть наказаны в независимости от того, какую должность они занимают, какие истинные или мнимые заслуги перед Россией они имеют в прошлом», - говорится в обращении к Медведеву.