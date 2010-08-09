Украинкам все-таки повысят пенсионный возраст

Украина намерена реформировать пенсионную систему с целью ее финансового оздоровления, в частности, увеличить требуемый для пенсии стаж и уравнять сроки выхода на пенсию женщин и мужчин. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, говорится в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду, направленном в рамках возобновления кредитного сотрудничества в середине июля этого года. Согласно документу, до конца сентября 2010 года планируется внести законопроект с целью ввода его в действие до конца 2010 года, в котором предусмотреть постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин до уровня мужчин – с 55 до 60 лет, добавляя 6 месяцев ежегодно с 2010 года. Помимо того, законопроект, согласно меморандуму, будет предусматривать увеличение минимального срока страхования с 5 до 15 лет, увеличение на 10 лет квалификационного периода для получения полной пенсии, что должно стимулировать работающих дольше сохранять работоспособность. Это должно улучшить сбалансированность Пенсионного фонда на 2 млрд грн в 2011 году. Указанный законопроект является структурным маяком программы сотрудничества с МВФ, в рамках которой Фонд планирует выделить Украине $15,3 млрд в течение 29 месяцев. Помимо того, украинские власти планируют до конца декабря этого года изменить базу начисления пенсий, предусмотрев их дополнительное увеличение на 1% за каждый год, отработанный сверх определенного срока: 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин, говорится в меморандуме. Предполагается, что это позволит сократить расходы Пенсионного фонда на 6,2 млрд грн в 2011 году.