Завтра в центре и на востоке Украины «потеплеет» до +42 градусов

10 августа в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +32...+34 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами сильный, кое-где грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34 градуса, местами +35...+37 градусов. В центре Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, только в Черкасской и Винницкой областях местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов, в Днепропетровской области +40...+42 градуса. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +35...+40 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, на побережье морей до +28 градусов, днем +35...+38 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +40...+42 градуса. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +21...+26 градусов, днем +35...+40 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +23...+25 градусов, днем +37...+39 градусов. 9 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+30 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.