Под Киевом горят 12 га травяного покрова

В Киевской области горят 12 га травяного покрова. Об этом Интерфаксу-Украина сообщил начальник главного управления МинЧС области Орест Туркевич. На брифинге в понедельник он проинформировал, что трава горит в селе Сосновцы Иванковского района. По его словам, эта местность сложна для тушения, поскольку там отсутствуют водоемы. В целом, по словам Туркевича, в области обнаружено 4 очага возгорания торфа. Он прогнозирует, что в течение следующих суток эти очаги будут потушены. Что касается пожара в Сосновцах, то, по прогнозам Туркевича, он будет ликвидирован в течение следующей недели. По его словам, там развернут штаб, планируется посещение этой территории представителями власти. В целом, по данным ГУ МинЧС Киевской области, начиная со 2 августа в регионе было обнаружено 21 возгорание торфяников и травяных настилов. Эти пожары были ликвидированы фактически после возгорания. Туркевич назвал ситуацию в области контролируемой, а также обратился к жителям региона с просьбой не ходить в места, где есть торфяники, не разжигать костры и беречь природу.