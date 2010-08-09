СБУ задержала людей, планировавших взрывы в киевских маршрутках

Сегодня ночью в райцентре Пирятин Полтавской области были задержаны пятеро молодых людей, которых подозревают в подготовке взрывов в столичных маршрутках, сообщает Обком. Операцию по задержанию проводили сотрудники УСБУ Киева вместе с коллегами из Полтавщины и Пирятинского райотдела милиции. Сейчас все задержанные находятся в Пирятинском райотделе милиции. Как известно из источников, близких к милиции и СБУ, задержанные шантажировали частных перевозчиков в Киеве, требуя большие суммы денег. В случае невыполнения своих требований они якобы обещали организовать серию взрывов в маршрутках. Ожидается, что комментарии о ходе операции в СБУ дадут сегодня в конце дня.